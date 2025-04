Dele Bashiru: «Quanta voglia di riscatto c'è dopo la sconfitta di giovedì? Tanta. Non è stato facile adattarsi. Sul derby...»

Dele Bashiru dice la sua in vista della sfida contro la Roma prevista per domani; ecco le parole del centrocampista biancoceleste

Siamo oramai giunti alla vigilia della sfida all’Olimpico tra la Lazio e la Roma e a prendere parola in vista del derby della Capitale è il centrocampista Dele-Bashiru il quale ha rilasciato delle dichiarazioni nel match program ufficiale della società capitolina. Di seguito le parole del biancoceleste sul prossimo specialissimo incontro di Serie A:

RISCATTO – «Quanta voglia di riscatto c’è dopo la sconfitta di giovedì e quella della gara di andata?»

FIDUCIA – «Tanta, non c’è bisogno che sottolinei quanto sia importante il derby per noi e i nostri tifosi. Lo affronteremo con tanta fiducia per provare a conquistare la vittoria. In Europa, così come nella gara di andata contro i giallorossi, non abbiamo offerto la nostra prova migliore, non voglio trovare scuse. Sicuramente, tornando a giovedì, le condizioni ambientali non ci hanno aiutato, ma adesso dobbiamo pensare solo al derby.»

LOGICA – «Si tornerà in campo appena 72 ore dopo la partita contro il Bodo/Glimt: è un aspetto da tenere in conto oppure il derby sfugge anche a questa logica?»

ENERGIE – «Contro il Bodo/Glimt è stata una partita fisica, sicuramente, come detto, le condizioni non ci hanno aiutato. Era perfino difficile correre, rispetto alle gare che affrontiamo solitamente. Non è stato facile adattarsi alle condizioni del campo. Il derby però è una partita speciale, grazie anche alla spinta dei nostri tifosi. Non ha bisogno di presentazioni. Per questo ci faremo trovare pronti. Poi recupereremo le energie e penseremo alla gara di ritorno in Europa, che affronteremo in casa. Sono sicuro che giovedì otterremo un grande risultato.»

DETERMINANTE – «Sei già a quota 5 gol in stagione: ti aspettavi di essere subito così determinante?»

RISULTATO – «Sono molto felice di aver realizzato già cinque gol in questa stagione. Ovviamente, se dovessi segnare anche nel derby, sarebbe quello più importante. Al di là della mia presenza in campo però, la cosa fondamentale rimane sempre il risultato della squadra.»