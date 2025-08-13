Dele-Bashiru ha conquistato Sarri. Ma il tecnico ora ha una nuova richiesta per lui

Dele-Bashiru ha conquistato Sarri dopo l’amichevole con il Burnley. Ma il tecnico della Lazio ora ha una nuova richiesta per lui

Una spallata per spazzare via l’avversario e dare il via alla ripartenza. C’è la firma, potente e inequivocabile, di Fisayo Dele-Bashiru sull’azione che ha portato al gol di Cancellieri nell’amichevole contro il Burnley. Il contropiede vincente della Lazio è nato da una sua giocata di puro strapotere fisico, un marchio di fabbrica che sta diventando sempre più prezioso per Maurizio Sarri. Dopo aver recuperato il pallone, ha servito con lucidità Pedro, che ha poi fornito l’assist decisivo.

Come sottolinea Il Messaggero, il centrocampista nigeriano si sta affermando come una vera e propria mina vagante nel reparto centrale biancoceleste. In un centrocampo che a volte ha bisogno di maggiore dinamismo e imprevedibilità, i suoi guizzi e la sua energia rappresentano un’arma fondamentale. La sua fisicità sopperisce a una manovra non sempre qualitativa, offrendo una soluzione diversa, più diretta e intensa.

Per questo Maurizio Sarri sembra aver preso la sua decisione: punterà forte sull’ex Sheffield Wednesday. Il “Comandante”, dopo un inizio di ritiro in cui il giocatore sembrava faticare ad assimilare i meccanismi, è ora sempre più soddisfatto del suo lavoro. La svolta è arrivata già nell’amichevole contro il Galatasaray, ma è stata l’aria di casa, quella dell’Inghilterra dove è cresciuto, a dargli la spinta decisiva per salire in cattedra.

Adesso, però, l’allenatore gli chiede un ulteriore salto di qualità. L’obiettivo è aggiungere gol al suo repertorio. Nonostante non abbia giocato con grande continuità nella passata stagione (una media di 52 minuti a partita), Dele-Bashiru ha comunque messo a referto 5 reti e 3 assist, dimostrando di avere una certa confidenza con la porta. La strada da percorrere resta lunga, ma a Formello si attende con fiducia la “magia” del tecnico per completare la sua trasformazione. Già a partire dal prossimo test di sabato a Rieti contro l’Atromitos, Sarri gli chiederà di proporsi con maggiore insistenza in zona offensiva, con la speranza di chiudere la preparazione estiva con almeno un gol all’attivo.