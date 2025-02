Dele-Bashiru a LSC: «Gruppo bellissimo e settimana perfetta, ecco come nasce la mia esultanza»

Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, ha parlato così dopo il fischio finale del match con il Monza a Dazn: le dichiarazioni

Fisayo Dele-Bashiru ha parlato a LSC dopo Lazio Monza di Serie A.

SENSAZIONI – «Settimana perfetta per me, mi sono regalato un momento bellissimo, ma è ancora più importante la vittoria della squadra. C’è un gruppo bellissimo qui, è ideale. Il mister crede in tutti».

ESULTANZA – «Nasce con Noslin giocando a Fifa. La canzone a me dedicata dai tifosi? Un qualcosa che mi diverto davvero. Il mister e la squadra mi aiutano, sono migliorato fisicamente e tatticamente».