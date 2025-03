Dele Bashiru Lazio, il nigeriano ci sarà lunedì? Le ultime

Condividi via email

Dele Bashiru Lazio, in vista della gara interna di lunedì contro il Torino Baroni vuole riavere a disposizione anche il nigeriano: le ultime

Archiviata la sosta per le Nazionali, in questo weekend torna in campo la serie A con la Lazio che è chiamata a riscattarsi e vuole farlo vincendo subito contro il Torino lunedì sera.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Baroni per la partita contro i granata tenterà a tutti i costi di riavere a disposizione Dele Bashiru, il quale è fermo per un dolore alla caviglia accusata anche nel match interno di Europa League contro il Plzen.

Il quotidiano spiega che il tecnico toscano ha fissato una tabella di marcia per il nigeriano, il quale ha ha lavorato in questi giorni con sgambate differenziate nel weekend per provare ad accorciare i tempi di recupero