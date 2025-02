Dele-Bashiru Lazio, mette la firma nel 5-1, poteva fare doppietta, ma... Le pagelle

Dele-Bashiru Lazio, le pagelle del centrocampista biancoceleste, entrato dalla panchina e autore del gol del finale 5-1 contro il Monza

Dele-Bashiru partito dalla panchina in Lazio Monza ha saputo subito mettere la firma sulla partita, firmando il 5-1 finale. I gol in realtà potevano essere anche due, perchè al centrocampista nigeriano capitano due occasioni mettendo a segno solo una, per assurdo quella più difficile dei due.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Il gol che chiude i conti e una presenza che dà sicurezza».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Entra benissimo, se ne va di prepotenza in contropiede ma non inquadra lo specchio. Arretra, gioca con ordine da mezzala e non fallisce la seconda palla gol, finalizzando con una cannonata di sinistro per il 5-1».

TUTTOSPORT 7 – «Approfitta dello sbandamento generale per colpire e affondare il Monza».

IL MESSAGGERO 7 – «La prima grande occasione la sbaglia davanti al portiere mettendo sul fondo, nella seconda sfonda la porta con il sinistro guadagnandosi gli applausi dei tifosi biancocelesti».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Si mangia un gol facile e ne realizza uno, quello del pokerissimo, per niente semplice».