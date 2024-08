Dele-Bashiru Lazio, per l’Olimpico è già un IDOLO. Quei NUMERI dell’esordio fanno IMPAZZIRE i tifosi

Dele-Bashiru Lazio, il nigeriano è già un idolo per i tifosi dell’Olimpico dopo il suo convincente esordio contro il Venezia

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Fisayo Dele-Bashiru è già diventato un idolo per i tifosi della Lazio, che lo hanno visto esordire in modo convincente nel successo per 3-1 in rimonta sul Venezia.

90 minuti in campo di corsa e movimento continuo, con 58 tocchi totali del pallone, 4 duelli vinti e 43 passaggi riusciti, ma a impressionare è il numero di palloni che ha recuperato durante l’arco di tutto il match: ben 11.