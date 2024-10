Dele-Bashiru, l’EUROPA LEAGUE per prendersi anche la SERIE A

Dele-Bashiru oggi in campo contro il Nizza: Baroni vuole sfruttare l’Europa League per inserirlo gradualmente nel contesto della squadra

La Lazio di Baroni sta usando la Europa League anche per inserire in maniera graduale all’interno della squadra molti dei nuovi acquisti e tra questi, come riportato dal Corriere della Sera, c’è Dele-Bashiru.

Il trequartista nigeriano riparte oggi contro il Nizza dopo la buona prestazione contro la Dinamo Kiev, condita da gol e assist. Baroni lo vuole inserire in maniera progressiva nell’11 titolare anche in campionato, in cui non ha giocato nelle ultime tre uscite.