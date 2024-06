Dele Bashiru Lazio, RALLENTAMENTO nella trattativa! Il motivo è da non CREDERE

Dele Bashiru-Lazio, c’è il rallentamento nella trattativa per il centrocampista dell’Hatayspor: c’entra Baroni, cosa è successo

Come riporta Il Messaggero, nelle ultime ore c’è stato un rallentamento nel calciomercato Lazio per quanto riguarda la trattativa con l’Hatayspor per Dele-Bashiru, centrocampista che era stato individuato come rinforzo ideale quando il tecnico era ancora Igor Tudor.

Fabiani ha messo in standby l’operazione perchè per Baroni il calciatore, che comunque piace, non è una priorità nell’immediato. I dialoghi potrebbero dunque riprendere tra qualche settimana.