Dele-Bashiru: «Baroni? Ecco cosa mi chiede e come mi sta aiutando»

Le parole di Dele-Bashiru sul rapporto con Marco Baroni: «Ecco cosa mi chiede il mister, mi sta aiutando molto»

Intervenuto ai microfoni di Football Fans Tribe, Dele Bashiru ha parlato così della Lazio e del rapporto con Baroni. Di seguito le sue parole

PAROLE – «Fino a qui è stato un po’ uno ‘stop and start’ per me, ma credo che Baroni stia cercando di farmi abituare alla Serie A e alle nuove sfide che mi aspettano. Credo mi stia aiutando a migliorare ogni giorno, mi spinge a essere sempre migliore. Questo mi piace e mi fa bene. Con il continuo della stagione giocando sempre più partite avrò sempre più esperienza».