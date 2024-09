Dele Bashiru a Sky: «Siamo in Europa League per VINCERLA. Devo ancora crescere, ecco perché». Le parole del giocatore

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Dele Bashiru ha così parlato del match della Lazio vinto contro la Dinamo Kiev:

PAROLE – «Sono contento della partita. Prima del match avevo fiducia in me stesso e nella squadra. Penso di aver fatto il mio lavoro e sono contento di aver fatto gol e assist. Non è stato semplice adattarsi alla squadra. Penso di star facendo bene, però devo ancora crescere. Noi siamo in questa competizione per vincere, affronteremo una partita alla volta e vogliamo arrivare in fondo».