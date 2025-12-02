Dele Bashiru, la convocazione per la Coppa d’Africa è sempre più vicina: la decisione del ct della Nigeria è ufficiale

Dele Bashiru si avvicina alla convocazione per la prossima Coppa d’Africa. Il ct della Nigeria lo ha inserito nella prima lista. Le ultime

L’avvicinarsi della Coppa d’Africa porta con sé una serie di valutazioni importanti per diversi club europei, e tra questi figura anche la Lazio. Uno dei nomi più osservati con attenzione dalla dirigenza biancoceleste è quello di Dele Bashiru, centrocampista che nelle ultime settimane è tornato al centro del progetto tecnico. L’inizio della competizione africana, infatti, potrebbe incidere in modo significativo sia sulla sua stagione sia sulle strategie del club in ottica mercato.

Il commissario tecnico della Nigeria, Eric Chelle, ha pubblicato in queste ore la lista dei pre-convocati per il ritiro in vista della manifestazione continentale. Tra i nomi presenti compare proprio quello di Dele Bashiru, conferma che testimonia quanto il giocatore sia ritenuto un profilo interessante e affidabile dalla federazione nigeriana. Per la Lazio si tratta di un segnale doppiamente rilevante: da un lato la convocazione potrebbe valorizzare ulteriormente il centrocampista, dall’altro rischia di privare la squadra di una pedina ritenuta utile nelle rotazioni di Igor Tudor.

Il suo inserimento nell’elenco preliminare arriva in un momento particolare anche per la società biancoceleste. Solo da pochi giorni, infatti, Dele Bashiru è stato reinserito ufficialmente in lista dal club, prendendo il posto di Hysaj. Una decisione che testimonia la volontà della Lazio di puntare sul giocatore, valorizzandone le qualità tecniche e fisiche in un reparto che necessitava di alternative fresche e dinamiche. La possibilità che il centrocampista possa partire per la Coppa d’Africa, tuttavia, costringerà il club a ragionare attentamente sulle strategie da adottare nelle prossime settimane.

La competizione, che si svolgerà tra gennaio e febbraio, rischia infatti di sottrarre alla squadra un elemento che negli ultimi allenamenti ha dimostrato di poter offrire un contributo concreto. Il suo potenziale impiego da titolare nella Nigeria aumenterebbe il minutaggio e l’esperienza internazionale di Dele Bashiru, ma allo stesso tempo esporrebbe il giocatore a una pausa più lunga dal campionato e a un inevitabile carico di fatica.

Per la Lazio, dunque, il mese di gennaio potrebbe diventare un banco di prova importante. La società dovrà valutare come sostituire temporaneamente Dele Bashiru e se intervenire sul mercato qualora la sua assenza dovesse prolungarsi. Nel frattempo, il centrocampista vive questo momento con grande entusiasmo: la pre-convocazione rappresenta per lui un riconoscimento significativo e una potenziale occasione per consolidarsi anche sul panorama internazionale. In attesa della lista definitiva, il suo nome rimane uno dei più osservati all’interno dell’universo biancoceleste.

