Del Piero: «Immobile? Lo stimo, ha fatto una carriera straordinaria»

Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus e della Nazionale, ha speso belle parole per Ciro Immobile

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Alessandro Del Piero ha parlato di Immobile:

«È vero, abbiamo avuto modo di vederci e parlarci a distanza, in onda su Sky, dopo alcuni dei suoi tanti gol, ed è sempre stato molto carino nei miei confronti. Lo ringrazio e mi fa piacere. Io credo che ci possa unire la mentalità con la quale lo vedo ogni volta lottare e, ribadisco, lavorare per migliorarsi nel tempo, anche in età più matura. Non ho grande gelosia per i miei record, anzi sono contento che se ne parli e che ci sia chi possa dare il massimo per superarli. Dunque, quando accadrà gli farò i complimenti. All’epoca era già chiaro che avesse una struttura fisica e delle potenzialità da giocatore di alto livello. Certamente non era possibile prevedere una carriera come quella che ha fatto, soprattutto dal punto di vista della realizzazione. E della continuità con la quale riesce a fare gol e a essere determinante. Certamente si capiva che avesse l’atteggiamento e l’umiltà necessaria per migliorarsi sempre».