Stankovic su Lazio Inter: «Sarri è un maestro ma gli manca Milinkovic. Pronostico? Dico...»

Dejan Stankovic, ex centrocampista di Lazio e Inter, ha analizzato la sfida di domani sera tra biancocelesti e nerazzurri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Dejan Stankovic ha analizzato così Lazio-Inter:

INTER- «Parto dall’Inter. E dico la stessa cosa di quando l’ho sfidata con la Samp: fa paura. È un carrarmato. E ora ha molti meno alti e bassi, quello che fa la differenza. Barella dà il ritmo, è più concreto, alza meno le braccia. Calha e Micki sono le menti. I quinti di rado sbagliano una partita. Acerbi è un pilastro che tiene tutti nelle posizioni giuste. Forse ci si può aspettare qualcosa in più dai cambi in attacco. Ma l’Inter può arrivare in fondo a tutto»

LAZIO- «Ha il maestro Sarri, che stimiamo tutti, ha centrato il grande traguardo degli ottavi Champions. Ci sono partite in cui, quando funziona come un orologio svizzero, mi diverto una sacco a vederla. Poi però un allenatore può arrivare fino a un certo punto. Si stravede la sua mano, ma sono i giocatori a scendere in campo. Luis Alberto e Felipe devono crescere e la Lazio ha perso tanto dalla partenza di Milinkovic. Se ci aggiungi gli infortuni di Ciro, quello che ti porta gol, ecco il ritardo. Forse a Sarri manca qualcosa nella rotazione e giocando ogni tre giorni il problema si è accentuato. Ora senza le coppe avrà più tempo per aggiustare le cose. Questa classifica non appartiene alla Lazio, il maestro arriverà in alto»

PRONOSTICO- «Non so, ma non sottovaluterei la Lazio. Sarà una sfida spettacolare, grazie anche ai moduli differenti. Notte bella, come è sempre stata quando c’ero io»