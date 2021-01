De Zerbi: «Lazio forte, abbiamo subito la sua fisicità»

Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match tra Lazio e Sassuolo, terminato 2-1 per i biancocelesti

Al termine di Lazio-Sassuolo, Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

«Cosa abbiamo avuto di meno? Forse la Lazio è più forte. Se sta bene possiamo patirla. Nel primo temp abbiamo avuto qualche occasione, sbagliando. Nel primo tempo abbiamo subito la fisicità della Lazio, vedi il gol di Milinkovic. Stanno bene e sono forti. Abbiamo fatto 30 punti, perdendo solo 5 partite con le big. Possiamo fare qualcosa di più ma abbiamo fatto tanto. Non mi piacciono le scuse, davanti abbiamo avuto però qualche problema. Anche senza di loro avremmo dovuto fare meglio, senza Berardi e con Caputo e Defrel non al meglio possiamo pagarlo».



Le parole di De Zerbi in conferenza stampa

«Potevamo anche raddoppiare e sfruttare qualche situazione, poi è venuta fuori la Lazio che adesso sta bene. Abbiamo subito la fisicità, è forte e lo ha dimostrato sul corner. Chiudiamo il girone d’andata a 30 punti e cerchiamo di recuperare giocatori come Defrel e Boga che non sta al massimo. Non posso chiedere di più alla squadra, ma devo solo fare i calcoli con la realtà. Abbiamo perso con 5 squadre delle 7 che ci precedono e questo è importante».