De Winter ROVINA LA FESTA alla Roma: «Il PRIMO GOL non si scorda mai, specie così...»

Le parole di Koni De Winter, difensore del Genoa, autore del gol del pareggio contro la Roma allo scadere della partita

Koni De Winter rovina la festa alla Roma, ad un passo dalla prima vittoria stagionale. Con il suo gol al 96′ i giallorossi hanno collezionato così il terzo pareggio su quattro partite. Di seguito le sue parole a DAZN.

PAROLE – «Il primo gol in Serie A non si scorda mai specie se fatto così. Prima pensavo punizione per noi, quindi ero titubante se andare o meno. Per noi era importante fare punti perchè venivano da una sconfitta in casa con il Verona. Abbiamo sofferto ma siamo riusciti a fare punti. Diamo tutto dentro il campo, spero non capiti spesso, ma siamo contenti di avercela fatta»