De Vito: «Da romanista, Immobile il più forte centravanti in circolazione»

Il Presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito è intervenuto durante la cerimonia per la consegna della Scarpa d’oro a Ciro Immobile

De Vito non nasconde le sue simpatie giallorosse ma stravede per il bomber laziale: «Detto da un romanista, è un grande centravanti, il più forte in circolazione e mi sento di fargli un augurio che è quello di disputare un grande europeo»