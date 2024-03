De silvestri ricorda Gabriele Sandri: «È stata una cosa più grande di me». Le parole dell’ex giocatore biancoceleste

Lorenzo De Silvestri, ex terzino della Lazio, è intervenuto ai microfoni di RDS ed ha ricordato la scomparsa di Gabriele Sandri. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Ero molto giovane, è stata una cosa più grande di me. Bisogna sempre ricordarlo, fu un fulmine a ciel sereno e una situazione difficile da gestire. Aveva un grande amore per la sua squadra, è sempre con me. Va ricordato, aveva una passione incontenibile per la sua squadra»