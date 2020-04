Serie A, De Siervo: «Se non si riprende i campioni andranno via»

L’amministratore delegato della Serie A spiega i possibili rischi d’immagine se il campionato non dovesse riprendere

La Serie A è in procinto di ripartire anche se al momento non c’è nulla di certo. Le nuove intemperie in Lega potrebbero portare alla chiusura del campionato.

L’Amministratore Luigi De Siervo spiega a La Repubblica perchè chiudere i battenti sarebbe dannoso: «Non giocare significherebbe diventare terreno di conquista per i club stranieri, che comprerebbero a prezzo di saldo i nostri campioni». Non percepire denaro dai diritti TV rischierebbe di distruggere il sistema, rendendo i competitors esteri più forti sul mercato.