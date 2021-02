De Rossi sicuro: «La Roma non è inferiore alla Lazio. Provate a toglierle Luis Alberto o Immobile»

Daniele De Rossi ha parlato a 360° durante un lungo intervento sul canale Twitch di Bobo Vieri: queste le sue parole

Daniele De Rossi ha parlato a 360° durante un lungo intervento sul canale Twitch di Bobo Vieri. Nel corso della trasmissione è andato in scena un botta e risposta tra Cassano l’ex gialloroso: l’ex attaccante ha espresso delle perplessità sulla Roma di Fonseca:

«Se le togli Dzeko, Mkhitaryan e Pedro, non la vedo una squadra eccezionale o in grado di arrivare tra le prime squattro». Puntuale la risposta dell’ex capitano:

«Allora togli Luis Alberto, Immobile e Milinkovic alla Lazio, è la stessa cosa. Ci sono due squadre che hanno dieci campioni, l’Inter e la Juve. Non credo sia inferiore a Lazio, Atalanta e Napoli, forse ad inizio stagione non l’avrei messa dietro neppure al Milan. Poi c’è l’ambizione: noi, ai tempi nostri, non vincevamo niente, ma quando arrivavamo secondi ci dava fastidio».