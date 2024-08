De Rossi Roma: «Dybala? Da TIFOSO penso una cosa da ALLENATORE però non posso commentare le voci»

Le parole di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, sul futuro di Paulo Dybala, sempre più vicino all’addio ai giallorossi

Daniele De Rossi ha commentato le voci sul futuro di Paulo Dybala alla Roma. Di seguito le sue parole.

ROMA CON E SENZA DYBALA – «Neanche un dirigente potrebbe parlare nello specifico adesso, magari il 2 settembre lo faremo tutti. Anche un dirigente farebbe fatica, lo stesso Dybala farebbe fatica. Non ho bisogno di qualcuno che parli al posto mio, mi conoscete da una vita, oggi so che devo parlare ed è una conferenza succulenta, ma per me sono inutili le conferenze pre partita. Se tu mi dici: entra nel tuo staff e parlerai di meno io sono contento. Poi vediamo chi è. Una squadra 24 mesi fa ha venduto Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz poi ha vinto lo scudetto. Non sto dicendo che succederà anche a noi, dico che a volte succedono cose inaspettate».

FUTURO DYBALA – «Io non sono più un tifoso, anche se lo sarò sempre. Cerco di trattare con delicatezza argomenti che per i tifosi sono vitali. Forse solo uno più di me può sapere cosa significa essere legati a un popolo (Totti, ndr). Da allenatore: non posso commentare dei voci, delle chiacchiere, non sono stato parte in causa delle discussioni. Poi ne parlerà Paulo che per me era e resta un giocatore forte. Io quello che dovevo dire l’ho detto alla società e a Dybala, poi non posso più andare oltre. Qui alla Roma nessuno è più importante della Roma, questo è un concetto che non deve essere travisato. Io non ho nessun altro interesse, voglio solo fare la squadra forte perché è l’unica cosa che salva gli allenatori. Io solo quello voglio, se qualcuno ha piacere a buttarla su altri temi mi dovrebbero conoscere. Io voglio che quando la lascerò sarà più forte e in una posizione migliore».

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM