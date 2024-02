De Rossi: «Partita alla pari, non siamo stati così tanto inferiori all’Inter»

Ai margini del big match di Serie A Roma-Inter Daniele De Rossi ha parlato così del ko dei giallorossi: le dichiarazioni del tecnico

Intervento a DAZN sopo Roma-Inter, il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi ha analizzato così il ko della sua squadra.

ROMA-INTER – «Io penso che la partita sia stata sostanzialmente pari, con momenti a volte più per loro, a volte per noi. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi, hanno dato tutto e lo stadio lo ha riconosciuto, i tifosi non ti danno mai il contentino. Hanno fatto una partita da giocatori con una squadra molto forte, questa è la strada giusta».

PESO SINGOLI EPISODI – «Tanto, facile mettere solo gli episodi negativi e affibbiarli a un calciatore. Gli episodi sono tutto ma le partite si vincono tutti insieme, nella ripresa abbiamo abbassato il livello del primo tempo. Se lo fai con Verona e Salernitana la vinci, se lo fai con l’Inter è facile che la perdi. Ma tutti hanno fatto la loro partita, se abbiamo perso è perché siamo stati al di sotto dell’Inter ma nemmeno tanto».

ANCORA ROMA-INTER – «E’ una partita da analizzare, così come analizzeremo le scelte e il gioco. Io sono figlio calcistico di Spalletti, lui diceva nessun complimento per le sconfitte. L’Inter non ha rubato niente, poteva finire in pareggio guardando i dati. Se vogliamo competere al livello di questa squadra, dobbiamo diventare perfetti e analizzare la sconfitta. Se siamo contenti di perdere, la direzione è la mediocrità e non possiamo permettercelo».