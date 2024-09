De Rossi: «Milan e Juve hanno fatto uno squadrone. La Lazio ha costruito con logica, ecco perché». Le parole dell’allenatore della Roma

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Daniele De Rossi ha parlato delle rivali della Roma in campionato, tra le quali c’è anche la Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Noi quest’anno siamo una squadra più tecnica. Perdiamo la palla con meno facilità e quando succede è nei metri finali del campo, non in in costruzione. Abbiamo grande gamba, questo ti permette di essere più dominante, poi non fai due più due e esce sempre quattro nel calcio. Noi stiamo lavorando per migliorarci ma Milan e Juve hanno fatto uno squadrone, la Lazio ha costruito una squadra logica. L’Inter è la favorita, mentre l’Atalanta è ormai una realtà internazionale a tutti gli effetti».