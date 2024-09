De Rossi: «Caso Cristante? Con me gioca CHI MERITA e questa partita con la Juve...»

De Rossi, il tecnico giallorosso durante il pre gara contro la Juventus ha parlato del caso cristante e non solo

Ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal big match tra Juventus e Roma, Daniele De Rossi ha parlato del caso in settimana legato alla litigata con Cristante, e non solo. Le sue parole

PAROLE – Le polemiche in settimana? Questa è una partita che può aiutare a concentrarci. Gli ultimi giorni di mercato sono stati devastanti. Per noi come per tutti gli altri. Le scelte? Cerco sempre di far vedere ciò che voglio. Sono scelte in linea con il mio pensiero di calcio, se i giocatori meritano e si allenano durante la settimana li faccio giocare, un esempio è Pisilli. Le scelte di Thiago Motta mi sorprendono? No, è la stessa formazione della scorsa giornata, fortunatamente non ha messo un Primavera nuovo, perché ultimamente fanno gol tutti. L’atmosfera? Partita davvero importante e siamo pronti a sopportare tutto.