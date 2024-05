De Paola: «Tudor? Parole sbagliate. Vi spiego il perché». Le parole del giornalista sulla conferenza stampa dell’allenatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha criticato le parole di Tudor in conferenza stampa. Il tecnico della Lazio ha affermato: «Da quando sono arrivato la Lazio è prima in classifica con Inter e Atalanta. Io firmo per i prossimi dieci anni che facciamo percorsi come questo». Le parole del giornalista, invece, sono state le seguenti:

PAROLE – «Il boomerang è dietro l’angolo però. Se ti esponi a qualche risultato negativo di troppo, è finita. Mai metterlo sul lato della sfida».