De Martino: «La Lazio domina ma esce sconfitta. Siamo ancora in corsa»

Le parole del direttore Stefano De Martino a Lazio Style Radio, all’indomani della sconfitta contro l’Inter

Il day after brucia ancora, la Lazio ha bisogno di dimenticare in fretta la cocente sconfitta contro l’Inter e guardare avanti. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il direttore Stefano De Martino, queste le sue parole: «La partita con l’Inter è la fotocopia di quella contro il Milan. La Lazio impone il suo gioco, ma poi perde. Siamo andati a San Siro consapevoli del nostro valore, in virtù delle 6 vittorie di fila. Sappiamo che è un campionato strano, basti vedere lo Spezia che batte il blasonato Milan».

EPISODIO DEL RIGORE – «Il rigore ha innervosita la squadra. L’arbitro non è andato al VAR, ma i giocatori erano convinti che Hoedt avesse preso la palla. Il penalty si può dare e non dare».

DIFESA – «Si, stiamo prendendo troppi gol, ma è frutto anche di un gioco propositivo. La Lazio fa sempre la sua partita, e Conte infatti era preoccupato. Alcuni giocatori dell’Inter non hanno brillato, su tutti Hakimi e Barella. Radu? Viste le temperature si è deciso di non rischiarlo nel riscaldamento».

CAMPIONATO – «Il gioco di Inzaghi è apprezzato in tutta Europa, significa che ci siamo, che possiamo lottare per i posti che contano. Il campionato è livellato, strano. Con la squadra al completo ce la giochiamo con chiunque».