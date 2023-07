De Marchi: «Bonucci è stato un grande calciatore, lui alla Lazio? Vi dico la mia»

De Marchi, l’ex calciatore rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW riguardo Bonucci e il suo futuro

Intervenuto ai microfoni di TMW l’ex calciatore De Marchi, rilascia alcune parole sul caso Bonucci il quale è stato informato ieri che non farà parte della Juventus. L’agente inoltre esprime il suo parere sul suo accostamento alla Lazio

PAROLE – Bonucci è stato un giocatore straordinario che ha raggiunto obiettivi importantissimi sia col suo club sia con la Nazionale. La Juve però oggi ha cambiato rotta e dobbiamo accettare il fatto che il nuovo Direttore debba prendersi certe responsabilità. A proposito di Giuntoli, Cristiano secondo me è un grandissimo acquisto. È uno che si è costruito un percorso da solo e ha raggiunto traguardi importanti creandosi uno scouting di altissimo livello. Credo si debba rispettare una scelta come quella di mandare via Bonucci

BONUCCI ALLA LAZIO – Bonucci è un grande giocatore, uno che ha sempre grandi motivazioni e che usa la testa. Parliamo di un guerriero, che ci ha sempre messo la faccia. Deciderà solamente lui il da farsi