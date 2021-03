De Laurentiis pensa a un nuovo Napoli. Gattuso via, panchina a Inzaghi?

Al via le valutazioni in casa Napoli in vista della prossima stagione. De Laurentiis sembra volersi separare da Gattuso. Arriva Inzaghi?

Per la lotta al quarto diverse squadre a giocarsela. Tra queste Napoli e Lazio, avversarie in campo, ma protagoniste sul mercato del futuro. Intrecci e valutazioni in corso all’ombra del Vesuvio. Gattuso non convince del tutto, il club di De Laurentiis pensa a un cambio di rotta in panchina.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro aspetta di capire se Inzaghi rinnoverà con la Lazio per non avere grane con Lotito. Il tecnico biancoceleste è uno dei papabili a sostituire Ringhio sul soglio partenopeo, ma molto dipenderà da chi andrà in Champions League.