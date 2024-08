De Grandis fa IL NOME: «Se offrono dei soldi la Lazio dovrebbe CEDERLO. Vi spiego»

Stefano De Grandis fa il suo nome per la Lazio sul calciomercato in uscita: ecco le dichiarazioni in merito del giornalista

Intervistato da Radio Laziale, Stefano De Grandis ha parlato del calciomercato Lazio in uscita.

LE PAROLE – «Per una questione di logica aziendale, se offrono dei soldi per Vecino io lo farei partire, ti apre a nuove possibili entrare. Su Cataldi mi dispiace, è un tifoso della Lazio e doveva diventare il capitano, lui è il più regista di tutti, ma per la difficoltà di vendere della Lazio dovrà prendere in considerazione tutte le offerte che arrivano, escluse chiaramente quelle per i capisaldi».