De Grandis: «Con l’Atalanta sarà complicata per la Lazio e mi incuriosisce la sfida fra questi due calciatori»

Ai microfoni di Sky, a pochi giorni dalla supersfida dell’Olimpico tra Lazio e Atalanta, ha parlato Stefano De Grandis, il quale analizza il match rilasciando queste sue considerazioni.

PAROLE – Sono curioso per la sfida con l’Atalanta. Squadra complicata sia dal punto di vista fisico che tecnico, ma mi aspetto una reazione concreta contro un avversario di livello. L’Atalanta ha vinto le ultime undici, non può vincere sempre. Bellanova vs Tavares? Sfida molto bella tra due giocatori velocissimi. Contro Dumfries però Tavares ci ha perso, il portoghese soffre le diagonali ma la sfida con l’esterno bergamasco è più consona alle sue caratteristiche.