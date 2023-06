De Cosmi: «Frattesi? E’ un ragazzo determinato con una grande tecnica»

De Cosmi, L’ex allenatore della Lazio giovanile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radiosei parlando di Frattesi

Ai microfoni di Radiosei ha parlato l’ex allenatore della Lazio giovanile De Cosmi, il quale rilascia alcune dichiarazioni su Frattesi seguito per la sessione di mercato dal club biancoceleste

PAROLE – Frattesi cresciuto nelle giovanili della Lazio, un ragazzo con grande tecnica di base. Evidenziava grandi caratteristiche anche temperamentali, di serietà e di determinazione. Poi ci siamo trovati di fronte al passaggio dalla Lazio alla Roma: da capitano dei Giovanissimi a titolare dei giallorossi

L’allenatore della Lazio che lo ha avuto di più è stato Franceschini (ex Chievo e Samp).

Vedendolo crescere dal punto di vista professionale, ho visto un giocatore nel quale sono sbocciate tutte le caratteristiche che vedevo ancora acerbe, ma evidenti quando era nel settore giovanile della Lazio.

Del resto lui era capitano proprio perché il carattere è sempre stato un suo elemento di forza.

Per quanto riguarda la Primavera della Lazio, l’importante è che si possano trovare profili utili a livello professionistico. Poi se saranno addirittura utili per la prima squadra, meglio ancora.

Per quanto riguarda la Nazionale, mi chiedo perché cambiare Immobile sempre al 60′ per poi far entrare Zaniolo e fargli fare il centravanti. Mi è sembrata una squadra ibrida e senza idee di gioco chiare. Su Zaccagni, se Mancini ha deciso di non giocare col 4-3-3, è evidente che viene meno un principio tattico per impiegare il giocatore laziale e dunque convocarlo