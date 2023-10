De Cosmi: «Contro il Sassuolo servirà una Lazio forte, compatta e di mentalità». Le parole del tecnico sulla sfida di sabato

Riguardo al match che si disputerà sabato tra Sassuolo e Lazio, è intervenuto Roberto De Cosmi in collegamento a Radiosei. Le sue parole.

PAROLE– «Ripartiamo dopo la sosta ripensando a quanto bene ha fatto la Lazio contro l’Atalanta. Ho visto una squadra molto concentrata, sul pezzo. Domani si affronta una squadra forte e sbarazzina. Il Sassuolo gioca a mente libera, possono fare un grande campionato per individualità e principi di gioco. Servirà una Lazio forte, compatta, di mentalità per portare a casa un risultato importante. Ora serve viaggiare con continuità. Le caratteristiche degli emiliani non sono solo mentali, ma anche tecniche-tattiche. Attaccano con molti uomini, questo potrebbe permettere alla Lazio di fare male in velocità negli spazi. l gol di Castellanos contro l’Atalanta è una foto della nostra espressione. La Lazio ha tanto da perdere, ma deve metterci del suo con interpretazione ed il giusto atteggiamento. Serve questo per fare una prestazione importante, per non concedere, per essere cattivi e letali sotto porta. Questa è una cosa che Sarri ha capito dalla squadra. I leader stanno facendo i leader, ora bisogna solo limare qualcosa dal punto di vista della fase difensiva».