DAZN e VAR, gli acronimi di Serie A che non ci mancavano

Nel bilancio della prima giornata di Serie A anche note dolenti: su tutte i clamorosi disservizi di DAZN e il VAR

Al centro del mirino in questa insolente Serie A di Ferragosto anche e soprattutto DAZN e VAR. Gli acronimi della discordia hanno già fatto ribollire il sangue di tutti gli appassionati. E per alcune settimane quasi ci eravamo dimenticati delle sventure che puntualmente si sono ri-abbattute sul campionato.

Imbarazzante la situazione legata all’emittente streaming, un’eterna start-up che non sembra volerne sapere di diventare grande. Difficoltà estrema nel vedere le partite, link d’emergenza spediti agli utenti via mail, audio che va e viene, proteste non solo in Italia ma anche in zone impensabili del globo terrestre. Con la discesa in campo di Lega Serie A, associazioni dei consumatori e politici di ogni genere a dissertare sull’argomento.

