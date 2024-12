Dazn, gli ascolti sono da incubo per l’emittente streaming nonostante Lazio-Inter gratis: il dato

Dazn, al termine della giornata di campionato i dati per l’emittente streaming sono da incubo e il match dell’Olimpico non salva la situazione

Con la sfida dell’Olimpico vinta in maniera roboante dall’Inter contro la Lazio, si è conclusa la 16°giornata di campionato con i biancocelesti che devono assolutamente ripartire. Il turno di serie A non è stato amaro solo per la società capitolina, ma anche per Dazn la quale ha fatto registrare un dato drastico di ascolti visto che nelle dieci partite tra cui il match di ieri sera trasmesso gratis ha raccolto 1.347.412 utenti rispetto a al milione e 421mila registrato per lo stesso match della scorsa stagione. Il calo medio a giornata ammonta a 875mila utenti.