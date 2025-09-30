Qualificazioni Mondiali, Danimarca: Riemer convoca Isaksen dopo la malattia

Il ct danese punta sull’esterno della Lazio, tornato a disposizione dopo la mononucleosi. Sui social Isaksen ha espresso tutta la sua gioia

Il commissario tecnico Brian Riemer, allenatore danese classe 1978 attualmente alla guida della Nazionale, ha ufficializzato la lista dei convocati per le prossime due sfide di qualificazione ai Mondiali contro Bielorussia e Grecia. Due gare fondamentali per il cammino della Danimarca verso la rassegna iridata, che vedranno il ritorno in campo di un protagonista molto atteso: Gustav Isaksen.

L’esterno offensivo della Lazio, classe 2001, era stato costretto a saltare le ultime partite internazionali a causa della mononucleosi, malattia che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per diverse settimane. Dopo un periodo di recupero e un graduale ritorno agli allenamenti, il talento danese è ora pronto a vestire nuovamente la maglia della sua Nazionale.

Isaksen, cresciuto calcisticamente nel Midtjylland, club con cui ha esordito tra i professionisti prima di approdare in Serie A, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio scandinavo. La sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e l’intensità con cui interpreta la fase offensiva lo rendono un’arma preziosa per Riemer, che punta molto sulla sua freschezza atletica e sulla sua duttilità tattica.

Il giocatore biancoceleste non ha nascosto la propria emozione per la nuova convocazione. Attraverso i suoi profili social, infatti, ha condiviso un messaggio semplice ma significativo: “Felice di essere tornato”, accompagnato da un cuore rosso e dalla bandiera danese. Un segnale chiaro della sua voglia di contribuire al successo della squadra e di rappresentare con orgoglio il proprio Paese.

Le prossime sfide contro Bielorussia e Grecia saranno decisive per consolidare la posizione della Danimarca nel girone di qualificazione. Con il ritorno di Isaksen, Riemer potrà contare su un elemento in più per affrontare due avversari ostici e mantenere vive le ambizioni mondiali.

Il rientro dell’esterno della Lazio non è soltanto una buona notizia per la Nazionale, ma anche per il club capitolino, che potrà beneficiare di un giocatore ritrovato e motivato. La sua condizione sarà monitorata attentamente, ma l’entusiasmo con cui ha accolto la convocazione lascia presagire un ritorno in grande stile.