Iervolino: «Lotito nella gestione della Salernitana ha sbagliato, ecco dove»

Danilo Iervolino, nuovo presidente della Salernitana, ha parlato della gestione Lotito in conferenza: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, Danilo Iervolino, nuovo presidente della Salernitana, ha parlato anche della gestione Lotito dichiarando:

«Ho un progetto di cambiamento a 360°, mi piacciono le sfide e qualcuna l’ho vinta nelle mie attività professionali. Quando parlo di discontinuità sia chiaro che non sto criticando nessuno. I presidenti Lotito e Mezzaroma, l’amministratore unico Marchetti e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno svolto un ottimo lavoro ma non hanno toccato le corde del cuore. Non si può non parlare con i giornalisti. Non si può parlare poco e male con i tifosi. Oggi inizia un percorso diverso senza personalismi autocelebrativi, bisogna creare quella trasparenza di cui il pubblico ha assolutamente bisogno ripudiando ogni forma di illegalità ed aggressività combattendo con tutte le nostre forze».