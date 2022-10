Cataldi: «Con la Salernitana sfida complicata, sul mio ruolo e la mancanza del gol...»

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato nel match program della gara di domani contro la Salernitana: le sue parole

Danilo Cataldi ha parlato alla vigilia della gara contro la Salernitana nel classico match program:

«È una squadra in fiducia che ha mantenuto lo stesso allenatore inserendo giocatori importanti. Per questo mi aspetto una partita molto complicata. Come collettivo danno il meglio di loro, è una squadra difficile da affrontare anche sui cross e seconde palle. Hanno due bravi esterni come Candreva e Mazzocchi che fanno la differenza, sarà difficile batterli».

«Il mister e lo staff mi aiutano ogni giorno a migliorare, c’è un confronto continuo sulle situazioni che capitano in ogni partita che diventa quindi un’opportunità per crescere. Stiamo facendo un ottimo lavoro e vogliamo ancora fare meglio. Ispirazione da qualche play delle ex squadre di Sarri? All’inizio, quando ho saputo che sarebbe arrivato alla Lazio, ho studiato qualche partite delle sue squadre passate. Poi però mi sono accorto che il calcio è cambiato, è andato avanti, il suo Napoli ad esempio era differente dal calcio di oggi. Anni fa poche squadre uscivano dal basso, mentre adesso lo fanno praticamente tutti e c’è la moda dell’uomo contro uomo».

«Sicuramente sì, il gol un pò manca. Un centrocampista che segna ha sicuramente un tassello in più nel suo repertorio. Anche se è una cosa importante però non guardo tanto ai traguardi personali ma a fare bene e portare a casa i risultati per la squadra».