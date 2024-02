Cataldi a DAZN: «Contento per la vittoria, l’obiettivo è la Champions. Ecco cosa ci siamo detti nello spogliatoio a fine primo tempo»

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha commentato la vittoria contro il Torino nel post-partita: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Torino-Lazio, Danilo Cataldi ha dichiarato:

PAROLE – «Sono contento, erano quasi due anni che non segnavo. In questo stadio ho fatto l’esordio con la Lazio quasi 10 anni fa. Bella serata, sono contento per la squadra. Domenica abbiamo pagato la stanchezza ma avevamo fatto una bella prestazione. Penso che venire qui e non soffrire è complicato, Juric è bravo a preparare le partite uomo su uomo. Abbiamo retto e nel secondo tempo abbiamo poi messo maggiore qualità. Nell’intervallo ci siamo detti che loro sarebbero calati. Sono una squadra forte che voleva l’Europa, siamo rimasti in partita e l’abbiamo portata a casa. Penso che dobbiamo rimanere lì, il calendario non è facile ma nello spogliatoio c’è un’area diversa. Dobbiamo continuare su questa squadra, l’obiettivo è andare in Champions League. L’esultanza è per mio figlio, glielo dovevo. Ho fatto un bel gol, Luis mi ha visto con la coda dell’occhio ed è andata bene».