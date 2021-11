De Rossi: «Anche la Lazio rientrerà nella corsa scudetto»

Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, ha detto la sua sulla lotta Scudetto, parlando anche della Lazio

Intercettato da Sky Sport 24, Daniele De Rossi ha detto la sua sulla lotta Scudetto in Serie A.

CAMPIONATO – «Ci sono queste due squadre che stanno facendo grandi cose. Il Milan da un paio d’anni, il Napoli ha fatto bene con Gattuso e ora sta continuando con Spalletti. Rientreranno un po’ tutte secondo me, sarà un campionato lungo. Anche se sono staccate l’Inter, la Roma, la Juve, la Lazio, sarà interessante, perché non c’è una squadra nettamente superiore rispetto alle altre come quando vivevamo il dominio della Juventus. Ci divertiremo».