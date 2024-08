De Rossi RECRIMINA: «Intervento su Shomurodov SOSPETTO!». Poi PUNGE Dybala

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha analizzato la sconfitta dei giallorossi questa sera contro l’Empoli all’Olimpico

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Roma contro l’Empoli. Di seguito le sue parole: giallorossi a -2 dalla Lazio.

TRATTENUTA SHOMURODOV – «Dalla pancina il corpo di Eldor sembra muoversi in modo innaturale, ma non ho rivisto le immagini. Non aveva motivo di buttarsi».

REAZIONE – «I giocatori erano messi bene o male come erano messi dopo 20′ del primo tempo, soprattutto erano messi nella ripresa nella stessa maniera. Abbiamo spinto di più sull’acceleratore, ci vedevamo ormai battuti e quindi abbiamo iniziato ad andare fuori giri tanto forte. Abbiamo preso qualche contropiede, ma per pareggiare queste partite e segnare in Serie A devi andare forte. Eldor si allena bene, mi serve gente così, che in partita mi dimostra queste cose».

LE DICHIARAZIONI DI DE ROSSI A DAZN