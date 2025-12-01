Serie A e arbitri sotto accusa, la durissima critica di Damascelli! Ecco cosa ha detto

Serie A nel mirino: Tony Damascelli parla di mediocrità e punta il dito contro la classe arbitrale. La sua analisi

Tony Damascelli, sulle colonne de Il Giornale, ha tracciato un quadro impietoso dello stato attuale della Serie A. Secondo il giornalista, il calcio espresso dalle squadre di vertice costringe a «rassegnarsi a una mediocrità per nulla aurea», con poco spazio al divertimento e alla qualità. La quarta sconfitta stagionale della Roma ha consegnato il primato al Napoli di Antonio Conte, affiancato dal Milan e con l’Inter in avvicinamento. Una corsa che Damascelli definisce «polvere, nebbia», priva di quella luce tecnica capace di restituire fiducia agli appassionati.

La piaga arbitrale

A rendere ancora più cupo il quadro, Damascelli individua la questione delle direzioni di gara. La sua critica alla classe arbitrale è durissima: «da arbitro ad arbitrio è un attimo», sostiene, aggiungendo che protestare è inutile perché la situazione è destinata a peggiorare. Il giornalista accusa la “casta” di chiudersi a riccio, incapace di accettare critiche e pronta a difendere il proprio potere. Un problema diffuso anche in altri campionati europei, ma che in Italia si traduce in «urla nel deserto» e «avvertimenti inascoltati».

Le crisi di Fiorentina e Torino

Damascelli conclude la sua analisi soffermandosi su due club storici in difficoltà. La Fiorentina vive una situazione «seria davvero», con zero vittorie nelle ultime 13 partite, contestazioni accese e voci di cessione della proprietà. Meno clamorosa ma comunque preoccupante la condizione del Torino di Urbano Cairo, alle prese con sconfitte pesanti e con la peggior difesa della Serie A.

