Secondo i media turchi, la Lazio sarebbe vicina a chiudere la trattativa Muriqi.

Secondo quanto riportato dal portale turco Ajansspor, Lazio e Fenerbahce sarebbero ai dettagli per quanto riguarda il trasferimento di Vedat Muriqi nella Capitale.

I club si sarebbero incontrati oggi: la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro più bonus, per un quinquennale a 2,6 milioni a stagione per il giocatore.