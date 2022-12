Dalla Spagna: «Espanyol su Maximiano», i dettagli

Dalla Spagna rilanciano l’interessamento dell’Espanyol per Luis Maximiano. Ecco i dettagli

Luis Maximiano in uscita dalla Lazio a gennaio? È una voce che continua a rincorrersi in queste settimane senza calcio giocato ma le fonti societarie smentiscono. Il portiere portoghese – diventato riserva di Provedel dopo l’errore contro il Bologna – avrà le sue occasioni nella seconda parte di stagione e il club non intende cederlo.

Tuttavia il portale spagnolo Sport.es rilancia di un interessamento dell’Espanyol per il portiere biancoceleste. La prima scelta del club catalano è Pacheco dell’Almeria, ma i rapporti non idilliaci tra i club complicano la trattativa. La formula è quella del prestito con l’opzione di acquisto in futuro.