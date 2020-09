Dal Messico: 12 milioni per Rodriguez del Monterrey, martedì a Roma

Dal Messico un’operazione data per fatta.

In Messico sono sicuri: la Lazio avrebbe trovato l’accordo per portare a Roma un nuovo innesto, che risponde al nome di Carlos Rodriguez. Secondo ESPN , fonte che la settimana scorsa aveva dato le parti in serrata trattativa, la Lazio di Lotito avrebbe già pagato la clausola rescissoria di 12 milioni di euro. Addirittura il giocatore classe 1997 sarebbe, secondo quanto si legge, atteso martedì nella Capitale. Quella contro il Tigres sarebbe l’ultima gara del centrocampista con la divisa del Monterrey.