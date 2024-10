Curva Nord, Abbate fa chiarezza: «Turno di chiusura in Lazio Porto»

Curva Nord chiusa nei settori 48 e 49, fatta chiarezza sulla squalifica dopo i presunti fatti accaduti in Lazio Nizza

Sulla questione che ha visto coinvolti i tifosi della Lazio, con la decisione della Uefa di squalificare per due turni i settori 48 e 49, ha fatto chiarezza Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero. Questo il suo intervento a RadioSei:

«Squalificati per due turni i settori della Curva Nord 48 e 49. Di questi un turno di chiusura (senza possibilità di fare ricorso) contro il Porto e per il secondo c’è la sospensiva. Con la recidiva si rischia la chiusura dello Stadio Olimpico»

Per questo la squadra di Baroni non potrà contare sull’apporto di una parte della tifoseria nel match di Europa League. Un elemento che fino a questo momento ha fatto la differenza sia in Europa che in Serie A.