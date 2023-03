Cucchi: «Era una partita che si poteva vincere serenamente»

Cucchi, il giornalista commenta a caldo la sconfitta di questa sera della Lazio contro l’Az Alkmaar che complica la qualificazione

La qualificazione ora è compromessa ma la Lazio ha tutte le carte in regola per giocarsi il turno successivo ma l’amarezza rimane. Come di consueto al termine della partita su Twitter Cucchi analizza il match utilizzando queste parole

PAROLE – La Lazio si è divorata una bella quantità di occasioni. L’AZ gioca un buon calcio ma questa era una partita che si poteva vincere serenamente. Peccato