Cucchi: «Atalanta favorita, per la Lazio è un anno di transizione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Riccardo Cucchi ha analizzato ai microfoni di TMW Radio il match di questa sera tra Lazio e Atalanta

Riccardo Cucchi ha analizzato ai microfoni di TMW Radio il match di questa sera tra Lazio e Atalanta.

MATCH – «È davvero difficile pronosticare le partite. Questo è un campionato strano, ma è un bene per il calcio. Sono due squadre interessanti e molto diverse. L’Atalanta è la più interessante dal punto di vista tattico, sembra giocare con 15 giocatori e non con 11. La Lazio non so bene cosa stia diventando… Non sempre le cose vanno come dovrebbero andare. Nel gioco di Sarri oggi non c’è continuità. Quella di stasera sarà una partita divertente, con due squadre che creeranno molto sotto rete. Questo è un anno di transizione per la Lazio, l’Atalanta è favorita».