Cuadrado: «Spiace per gli addii di Chiellini e Dybala»

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara con la Lazio: le parole su Dybala e Chiellini

Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Juventus e Lazio. Di seguito le sue parole.

CUADRADO – «Sono arrivato con Paulo lo stesso anno e ci ha subito abbracciato. Giorgio è una grandissima persona e ha un carisma che in pochi vantano. Questo rimarrà nel mio cuore. Con Dybala abbiamo vissuto tanto insieme, è come un fratello e spero che possa andare in un posto dove possa vincere ancora. Ora ti metti a pensare tutto ciò che abbiamo vissuto insieme ma il calcio è così, a volte le strade si separano e speriamo di regalargli una bella vittoria».