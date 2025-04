Cruciani su Guida: «Non arbitrerà mai il Napoli? E’ vergognoso e in una città normale non accadrebbe»

Cruciani, il noto giornalista rilascia alcune sue durissime considerazioni riguardo le parole di Guida espresse sul Napoli: ecco cos ha detto

Intervenuto ai microfoni del programma Youtube Chiamarsi Bomber, ha parlato Giuseppe Cruciani il quale ha espresso il suo durissimo commento nei confronti di Guida. L’arbitro infatti ha sottolineato come non arbitrerà mai un match del Napoli per la sua incolumità

PAROLE – Purtroppo non abbiamo la musichetta. ‘Abito in provincia, pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore, pensare di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno’. Questa qua è una roba che si riscontra in Sud America, non in altri paesi europei civilizzati. Invece accade in Italia. Io non voglio dire che accade solo a Napoli però così è, non mi risultano altre dichiarazioni di altri arbitri che vivono in altre zone d’Italia che abbiano detto la stessa cosa. Cioè che se uno sbaglia ad assegnare un rigore all’Inter, non viene perseguitato sotto casa dai tifosi dell’Inter