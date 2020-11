Crotone, difficile il recupero di Benali per la Lazio

La situazione in casa Crotone in vista del match contro la Lazio

Continua l’emergenza in casa Crotone in vista del match di sabato contro la Lazio di Simone Inzaghi. Nelle ultime 48 ore, il tecnico Giovanni Stroppa non è riuscito a recuperare nessuno degli indisponibili. L’allenatore sperava di poter recuperare almeno Benali, il quale è fermo da 15 giorni, ma con ogni probabilità, il giocatore non sarà del match. Flebili speranze per il recupero dell’attaccante Riviere, mentre Djidji, già da lunedì, è tornato disponibile. Per squalifica mancherà anche Luperto, mentre Molina è ancora positivo al Covid.