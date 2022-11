Cristiano Ronaldo, un club inglese lo vuole a tutti i costi: i dettagli

Cristiano Ronaldo, il futuro del portoghese potrebbe essere ancora in Premier League visto l’interesse del Newcastle di queste ore

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere ancora in Premier League. Il Newcastle sarebbe sulle sue tracce per il mercato di Gennaio, con lo sceicco Salman che gli potrebbe proporre un contratto di 6-18 mesi per poi concludere la carriera con l’ Al Nassr.

L’accordo si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di euro, che comprenderebbe anche di diventare il simbolo di Saudi Vision 2030. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport